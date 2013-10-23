欧洲经济指标预测--10月24日-10月31日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 10月21日当周 10月24日(四) 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 50.1 49.8 Markit服务业PMI 51.3 51.0 Markit综合PMI -- 50.5 0728 德国Markit制造业PMI 10月初值 51.5 51.1 Markit服务业PMI 53.9 53.7 Markit综合PMI -- 53.8 0758 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 51.4 51.1 Markit服务业PMI 52.4 52.2 Markit综合PMI 52.5 52.2 0800 意大利消费者信心指数 10月 101.1 101.1 0800 意大利薪资指数(较前月) 9月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.5% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 10月 10 9 10月25日(五) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 108.0 107.7 现况指数 111.6 111.4 预期指数 104.5 104.2 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 9月 +2.4% +2.3% 民间贷款 -1.9% -2.0% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.3% 0800 意大利经季节调整零售销售(经季节调整/较前月) 8月 -- -0.30% 未经季节调整零售销售(未经季节调整/较上年同期) -- -0.90% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.8% +0.7% 英国国内生产总值(GDP)(较上年同期) +1.5% +1.3% 10月28日当周 10月28日(一) 0900 意大利企业信心 10月 -- 96.6 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 -- 34 10月28-31日 0700 德国进口物价(较前月) 9月 -0.1% +0.1% (较上年同期) -- -3.4% 0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 -- +0.5% (较上年同期) -- +0.3% 10月28日至11月8日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 -- +0.9% (较上年同期) -- +5.0% 10月29日(二) 0745 法国消费者信心指数 10月 -- 85 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 -- 增加6 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加10 抵押贷款批准件数(千件) -- 62.226 M4货供额(较前月) -- +0.70% 10月29日至11月8日 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 -- +0.3% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +6.2% 10月30日(三) 0700 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 9月 -- 1.32 0800 瑞士KOF领先指标 10月 -- 1.53 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 10月 -- 增加2.5 未经季节调整失业人数(万人) -- 280 经季节调整失业率 -- 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 297.5 1000 欧元区企业景气指数 10月 -- 负0.20 经济景气指数 -- 96.9 工业景气指数 -- 负6.7 服务业景气指数 -- 负3.3 消费者信心指数 -- 负14.9 消费者通胀预期指数 -- 14.9 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 10月初值 -- +1.6% (较前月) -- 持平 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +1.4% 10月31日(四) 0001 英国GfK消费者信心指数 10月 -- 负10 0700 德国GfK消费者信心指数 11月 -- 7.1 0745 法国消费者支出 9月 -- +0.4% 0900 意大利失业率 9月 -- 12.2% 1000 欧元区通胀率 10月初值 -- -- 1000 意大利CPI(较前月) 10月初值 -- -0.3% (较上年同期) -- +0.9% 意大利HICP(较前月) 10月初值 -- +1.8% (较上年同期) -- +0.9% 1000 欧元区失业率 9月 -- 12.0% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.2% (较上年同期) -- -2.0% (完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。