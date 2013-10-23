新西兰数据：9月贸易逆差大幅缩窄，因乳制品出口增加

路透惠灵顿10月24日 - 新西兰周四公布官方数据显示，9月贸易逆差大幅缩窄，因乳制品出口增加，这降低了该国年度逆差水平。乳制品是新西兰最主要的出口商品。

新西兰统计局称，9月贸易逆差1.99亿新西兰元(1.67亿美元)，8月修正为逆差12.3亿新西兰元。

新西兰截至9月一年的贸易逆差为15.4亿新西兰元，虽低于8月时的20.6亿，但仍是2009年以来9月最大逆差规模。

路透调查分析师原本预计9月贸易逆差7.5亿新西兰元，截至9月一年的逆差为21.2亿。

9月出口较前月增长16.5%，因乳制品出口额跳增20%，反映了全球乳制品价格升势。

进口较8月下降1.2%，继上月一次性冲高后回落。上月大增是受进口钻探设备推动。

9月经季节调整的贸易顺差为5.7亿新西兰元，8月修正后为逆差4.39亿新西兰元。

月度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元(实质) 9月 8月 去年9月

贸易收支 逆差1.99 逆差12.3(逆差11.9) 逆差7.91

出口 38.3 33.0(33.3) 32.9

进口 40.3 45.3(45.2) 40.8

年度数据：

亿新西兰元 截至9月的一年 截至8月的一年 截至12年9月一年

贸易收支 逆差15.4 逆差20.6 逆差8.9

出口 460.2 455.3 467.5

进口 475.6 475.9 476.4

10月贸易数据将于11月27日公布。(完)