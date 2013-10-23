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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 06:29 BJT

《汇市简讯》欧元/美元趋向1.3833的长期费波纳奇水准

2214GMT

平开，约报1.3775，隔夜进行盘整

5、10、20日移动均线向上，波林格区间扩大--趋势明显

纽约时段交投区间1.3741/1.3793，分别是初步支撑/阻力位

图表：link.reuters.com/hub24v

(完)

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