美国与加拿大经济指标预测--10月24日-10月31日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 10月21日当周 10月24-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1400 美国领先指标 9月 +0.6% +0.7% 1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字1,479 10月24日(四) 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差395 逆差392 1230 美国初请失业金人数(万人) 10月19日当周 34 35.8 四周均值(万人) -- 33.65 续请失业金人数(万人) 10月12日当周 287.5 285.9 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 52.5 52.8 1500 美国堪萨斯城联储制造业指数 10月 -- 正2 10月25日(五) 1230 美国耐久财订单 9月 +2.0% 0.1% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -- 0.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.6% 1.5% 1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月终值 75.0 75.2 消费者现况指数 -- 92.8 消费者预期指数 -- 63.9 1400 美国趸售(批发)库存 8月 0.3% 0.1% 1400 美国趸售(批发)销售 8月 0.3% 0.1% 1430 美国ECRI经济领先指标 10月18日当周 -- 130.4 10月25-11月25日 0400 美国建筑许可修正值 9月 -- -- 10月28日当周 10月28-11月15日 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 -- 96.7 10月28日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.4% +0.4% 制造业产出(较前月) +0.4% +0.7% 产能利用率 78.0% 77.8% 1400 美国成屋待完成销售 9月 -- 107.7 成屋待完成销售(较上月) -0.5% -1.6% 1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 10月 -- 12.8 10月29日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月26日当周 -- +1.4% 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 9月 +0.2% +0.3% (较上年) +0.6% +1.4% 核心PPI(较上月) +0.1% +0.0% 扣除食品和能源 +1.2% +1.1% 1230 加拿大PPI(较上月) 9月 -- +0.2% (较上年) -- +1.7% 1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.1% +0.2% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月26日当周 -- +2.9% 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都 8月 +0.6% +0.6% 会地区房价指数(较前月) (较上年同期) +12.4% +12.4% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大 +0.9% +1.8% 都会地区房价指数(较前月) 1400 美国企业库存 8月 +0.3% +0.4% 1400 美国消费者信心 10月 76.5 79.7 10月30日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 10月25日当周 -- 454.5 再融资指数 -- 2034.4 1215 美国ADP就业报告(万人) 10月 +15 +16.6 1230 美国CPI(较上月) 9月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.2% +1.5% 扣除食品和能源(较上月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.8% +1.8% 1230 美国实质所得 9月 +0.2% +0.4% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数 9月 -- +0.2% 1800 美国美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25% 10月31日(四) 1230 美国初请失业金人数(万人) 10月26日当周 -- -- 四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 10月19日当周 -- -- 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较上月) 8月 -- +0.6% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 55.0 55.7(完)