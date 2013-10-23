日韩经济指标预测--10月24日-10月31日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 10月21日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月23日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,807 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,436 10月24日(四) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +1.0% +1.1% (较上年同期) +3.2% +2.3% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 +0.7% +0.8% 全国CPI(较上年同期) -- +0.9% 东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 +0.3% +0.2% 东京地区CPI(较上年同期) -- +0.5% 10月25日(五) 暂无重要经济数据公布。 10月28日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月27日(日) 2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 102 10月28日(一) 2300 韩国经常帐(亿美元) 9月 -- 盈余77.8 10月28-29日 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 -- -1.6% (较前月) -- -0.5% 2330 日本求才求职比 9月 -- 0.95 失业率 -- 4.1% 2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 -- +1.1% 10月29日(二) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 11月 -- 82 2300 韩国工业生产(较上年同期) 9月 -- +3.3% (较前月) -- +1.8% 服务业产出(较前月) -- +0.7% 2350 日本工业生产(较前月) 9月初值 -0.4% -0.9% 工业生产一个月预估 -- +0.2% 工业生产两个月预估 -- +1.7% 10月30日(三) 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 52.5 10月31日(四) 0130 日本加班工资(较上年同期) 9月 -- +3.1% 0300 日本央行利率决定 -- -- 0.1% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- +13.7% 房屋开工(较上年同期) +12.7% +12.0% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.8% (完)