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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 06:32 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月23日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
                                                                            
 公司名                           股票代码        收盘价     涨跌  涨跌幅%     成交量
                                                                                     
 中国                                                                                
 新浪                                              85.30    -0.66    -0.77    2271187
 搜狐                                              81.19    -1.27    -1.54    1245767
 网易                                              70.87    -1.95    -2.68     652829
 百度                                             155.07    -3.50    -2.21    4795480
 亚信科技                                          11.66    -0.02    -0.17     135145
                                                                                     
 台湾                                                                                
 台湾积体电路                                      18.72    -0.44    -2.30    1562773
 联电                                               2.10    -0.05    -2.33     236469
 日月光                                             4.83    -0.12    -2.42     147536
 硅品精密                                           6.04    -0.16    -2.50     369566
 和信超媒体                                         1.03    -0.03    -2.83     125845
 友达                                               3.24    -0.12    -3.57     414372
 中华电信                                          31.24    +0.24    +0.77      34520
 台湾国际航电                                      48.77    -0.56    -1.14     772248
                                                                                     
 香港                                                                                
 中国移动                                          51.63    -1.01    -1.92     268722
 中国联通                                          15.46    -0.90    -5.50     119168
 中国电信                                          52.48    -2.08    -3.81      28863
 中芯国际                                           3.69    -0.30    -7.52      97367
 电讯盈科                                           4.54    -0.14    -2.99       6651
  (完)
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