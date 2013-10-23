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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 06:54 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆微跌，但保持向上趋势

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* 开盘跌0.77%，美元/日圆领跌 * 5、10和20日移动均线微升，波林格区间扩大--呈现趋势 * 日本没有数据，日经指数期货跌0.9% * 海外区间133.58/134.21分别是支撑位/阻力位 * 2009年的月度区间阻力138.50，是较长期趋势目标水准(完)

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