《焦点》加拿大央行维持利率不变且不再暗示加息，认为经济成长减缓

**经济令人失望**

加拿大经济相对快速地从2008-09年衰退中反弹，但在很大程度上是消费者支出和热络的房地产市场在推动经济成长。

加拿大央行总裁波洛兹曾很乐观地认为出口和企业投资将先后接力推动经济成长。本月他在华盛顿承认，这两者表现令人失望。

加拿大央行称，经济疲弱意味着在2015年底之前都不可能恢复全部产能。该时间同央行给通胀回到目标水准设定的时间框架一致。

上周接受路透访问的超过30名分析师的预估中值显示，加拿大央行会等到2014年第四季才开始升息。

“先前市场也没有认为央行会马上采取行动，但该声明将升息预期进一步推后，这打压了加元，”加拿大皇家银行副首席分析师Paul Ferley说。

加拿大央行将第三季经济增速预估自3.8%下调至1.8%；第四季自2.5%下调至2.3%；2014年预估自2.7%下调至2.3%。

该央行亦下调了其对美国今年下半年的经济成长预估。央行对全球成长的整体预估几无变动，因为欧元区、日本和中国经济意外正面。但央行称上述成长格局对加拿大不太有利，因其出口多数流向美国。