《焦点》加拿大央行维持利率不变且不再暗示加息，认为经济成长减缓

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**经济令人失望**
加拿大经济相对快速地从2008-09年衰退中反弹，但在很大程度上是消费者支出和热络的房地产市场在推动经济成长。
加拿大央行总裁波洛兹曾很乐观地认为出口和企业投资将先后接力推动经济成长。本月他在华盛顿承认，这两者表现令人失望。
加拿大央行称，经济疲弱意味着在2015年底之前都不可能恢复全部产能。该时间同央行给通胀回到目标水准设定的时间框架一致。
上周接受路透访问的超过30名分析师的预估中值显示，加拿大央行会等到2014年第四季才开始升息。
“先前市场也没有认为央行会马上采取行动，但该声明将升息预期进一步推后，这打压了加元，”加拿大皇家银行副首席分析师Paul Ferley说。
加拿大央行将第三季经济增速预估自3.8%下调至1.8%；第四季自2.5%下调至2.3%；2014年预估自2.7%下调至2.3%。
该央行亦下调了其对美国今年下半年的经济成长预估。央行对全球成长的整体预估几无变动，因为欧元区、日本和中国经济意外正面。但央行称上述成长格局对加拿大不太有利，因其出口多数流向美国。
尽管央行预计房市会软着陆，且家庭债务将企稳，但其强调指出，如果由于借款利率低下，房市进一步增强，那么存在出现修正的风险。(完) (编译 侯向明； 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。