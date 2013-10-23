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货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 07:56 BJT

更正-《焦点》欧央行拟明年从严测试银行业体质；银行类股下跌

它将要求受测试银行留出8%的资本缓冲。虽然这一比例并不是很高，但部分银行可能仍难以达到。

资产质量审查将全面评估“主权与机构债务持仓，以及企业和零售业务的曝险情况，涵盖银行业务和交易业务。”

德国央行和德国金融监管局表示，该国银行业“已经为全面评估做好准备”。金融监管局主管Elke Koenig称，她预计德国银行业者不太需要补充资本。

“我们都在等待，看德国是否已经解决了传言中银行业存在的问题，”欧洲议会负责制定经济与金融政策的委员会主席Sharon Bowles指出。

“看起来银行业联盟并未将银行与主权债隔离开。银行业者披露主权债持仓情况将让这一点更为明确，”她对路透表示。

**援助机制**

欧洲央行希望通过严格检视，来避免在其接过监管权后发生令人不快的意外情况。此前针对欧洲银行业进行的两次压力测试均未能发现导致爱尔兰和西班牙银行业危机的风险因素。
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