更正-《焦点》欧央行拟明年从严测试银行业体质；银行类股下跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
它将要求受测试银行留出8%的资本缓冲。虽然这一比例并不是很高，但部分银行可能仍难以达到。
资产质量审查将全面评估“主权与机构债务持仓，以及企业和零售业务的曝险情况，涵盖银行业务和交易业务。”
德国央行和德国金融监管局表示，该国银行业“已经为全面评估做好准备”。金融监管局主管Elke Koenig称，她预计德国银行业者不太需要补充资本。
“我们都在等待，看德国是否已经解决了传言中银行业存在的问题，”欧洲议会负责制定经济与金融政策的委员会主席Sharon Bowles指出。
“看起来银行业联盟并未将银行与主权债隔离开。银行业者披露主权债持仓情况将让这一点更为明确，”她对路透表示。
**援助机制**
欧洲央行希望通过严格检视，来避免在其接过监管权后发生令人不快的意外情况。此前针对欧洲银行业进行的两次压力测试均未能发现导致爱尔兰和西班牙银行业危机的风险因素。
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。