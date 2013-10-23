更正-《焦点》欧央行拟明年从严测试银行业体质；银行类股下跌

它将要求受测试银行留出8%的资本缓冲。虽然这一比例并不是很高，但部分银行可能仍难以达到。

资产质量审查将全面评估“主权与机构债务持仓，以及企业和零售业务的曝险情况，涵盖银行业务和交易业务。”

德国央行和德国金融监管局表示，该国银行业“已经为全面评估做好准备”。金融监管局主管Elke Koenig称，她预计德国银行业者不太需要补充资本。

“我们都在等待，看德国是否已经解决了传言中银行业存在的问题，”欧洲议会负责制定经济与金融政策的委员会主席Sharon Bowles指出。

“看起来银行业联盟并未将银行与主权债隔离开。银行业者披露主权债持仓情况将让这一点更为明确，”她对路透表示。

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