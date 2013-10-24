更正-《焦点》欧央行拟明年从严测试银行业体质；银行类股下跌

由于担心若没有统一的银行救助机制，会让银行业联盟失衡，欧洲央行已敦促各国政府同意建立强有力的单一解决机制(SRM)，以挽救或关闭问题银行。

然而，成立银行业联盟的第二个阶段尚未完成，因为政界人士还在讨论纳税人应负担的成本比例。而第三阶段，即制定统一的存款保险机制，则彻底停滞。

摩根士丹利所作的一项投资者调查显示，将有5-10家受测试银行无法过关，可能不得不筹措最多500亿欧元(690亿美元)以充实资本。

而一些银行可能无法自行筹集资本，而且欧债危机也表明，有时即便是政府也无力实施救助行动。除了爱尔兰之外，欧元区第四大经济体西班牙也被迫接受国际帮助以应对银行业问题。

“此次评估应有助于确保较弱银行得到处理，但如果没有一个统一的救助机制，那救助银行业的重担还是要直接落在政府的头上，”安本资产管理公司的欧洲、中东和非洲(EMEA)信贷研究主管Neil Williamson表示。(完)