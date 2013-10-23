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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 07:08 BJT

《汇市简讯》美元/日圆支撑位再度会聚在一起

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* 10月8日测试了三角形趋势线/200日移动均线--新的涨势开始

* 昨日出现相同情形--200日移动均线与三角形目前在97.3

* 各关键支撑位会聚的情形可能保持--有望出现新的涨势

* 未来几日三角形预计向上突破

* 日线若收在97区域上方，则保持看多

* 图表：link.reuters.com/qub24v

(完)

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