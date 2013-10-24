金砖国家：10月23日股汇市收盘纵览

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
路透10月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月23日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌1.07%报1,033.47点。
中国股市：沪综指收跌逾1%至近三周新低，成长股持续调整打压人气
香港股市：恒指收低1.4%，受中国可能收紧流动性的疑虑拖累
中国汇市：中国汇市：人民币单日升值百点收盘再创新高，年内涨幅已超2.4%
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拉美股市：巴西股市自七个月高位回落，墨西哥股市也下滑，因担心中国可能会收紧货币政策。巴西股市指标Bovespa指数 结束三连涨下挫1.81%，为一个月来最大单日百分点跌幅。
拉美汇市：拉美货币下跌，因担忧中国货币市场利率上升导致其收紧政策
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南非股市：结束连续九日涨势而下滑，投资者抛售近期大涨的个股。Top-40绩优股指数 下跌0.77%，收报 40,230.51点。综合指数 跌0.71%至45,035.78点
南非汇市：政府中期预算短暂提振兰特，公债上扬
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印度股市：连续第二日下滑，Tata Motors等蓝筹股和软件服务出口股因投资者获利了结下跌。指标BSE指数 下跌0.47%，或97.09点，报20,767.88点。NSE指数 跌0.39%，或24.45点，报6,178.35点。
印度汇市：印度卢比兑美元上涨，但涨幅多数回吐，因国有银行美元需求强劲，且市场担心中国收紧货币政策。卢比兑美元 收在61.59/60卢比，周二收报61.655/665。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,496.150点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.86%至824.84点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.26%，报31.7700卢布；卢布兑欧元 跌0.25%，报43.7800卢布。(完) (整理 张荻； 审校 隋芬)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。