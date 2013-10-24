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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 08:32 BJT

金砖国家：10月23日股汇市收盘纵览

路透10月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月23日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌1.07%报1,033.47点。

中国股市：沪综指收跌逾1%至近三周新低，成长股持续调整打压人气

香港股市：恒指收低1.4%，受中国可能收紧流动性的疑虑拖累

中国汇市：中国汇市：人民币单日升值百点收盘再创新高，年内涨幅已超2.4%

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拉美股市：巴西股市自七个月高位回落，墨西哥股市也下滑，因担心中国可能会收紧货币政策。巴西股市指标Bovespa指数 结束三连涨下挫1.81%，为一个月来最大单日百分点跌幅。

拉美汇市：拉美货币下跌，因担忧中国货币市场利率上升导致其收紧政策

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南非股市：结束连续九日涨势而下滑，投资者抛售近期大涨的个股。Top-40绩优股指数 下跌0.77%，收报 40,230.51点。综合指数 跌0.71%至45,035.78点

南非汇市：政府中期预算短暂提振兰特，公债上扬

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印度股市：连续第二日下滑，Tata Motors等蓝筹股和软件服务出口股因投资者获利了结下跌。指标BSE指数 下跌0.47%，或97.09点，报20,767.88点。NSE指数 跌0.39%，或24.45点，报6,178.35点。

印度汇市：印度卢比兑美元上涨，但涨幅多数回吐，因国有银行美元需求强劲，且市场担心中国收紧货币政策。卢比兑美元 收在61.59/60卢比，周二收报61.655/665。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,496.150点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.86%至824.84点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.26%，报31.7700卢布；卢布兑欧元 跌0.25%，报43.7800卢布。(完) (整理 张荻； 审校 隋芬)

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