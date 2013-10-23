全球航运：波罗的海乾散货运价指数下降，因海岬和巴拿马型船运费降低

路透10月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三连续第五日下降，因海岬型船和巴拿马型船运价下滑。

乾散货运价指数下跌61点，或3.30%至1,786点。为9月17日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降167点，或5.37%，至2,943点，为9月6日以来最低。日均获利下降2,099美元至24,845美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。