南非汇市：政府中期预算短暂提振兰特，公债上扬

路透约翰内斯堡10月23日 - 南非兰特和债券周三上扬，之前该国政府调降预算赤字预估，并寻求在中期预算案中阐述财政纪律。

南非财长Pravin Gordhan宣布调降预算赤字预估后，兰特兑美元 涨至9.7655，其议会讲话开始前报价为9.8180。

政府将截至2014年3月的财年预算赤字与GDP之比预估调降至4.2%，2月时预估为4.6%，因支出下降，且财政收支的计算方法调整也产生影响。

财政部还将2013年经济成长预期由2月的2.7%调降至2.1%。

“该消息一出来，市场立刻做出相当强劲的反应。我们认为市场可能从该预算报告中获得许多正面信息，”ETM分析师Rob Price表示。

1450GMT，兰特兑美元下滑至9.7850，较周二纽约收盘跌近0.4%。

政府公债上扬，2026年到期公债收益率 跌2个基点报7.715%，2015年到期公债收益率 跌6.5个基点至5.725%。(完)

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