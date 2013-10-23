南非汇市：政府中期预算短暂提振兰特，公债上扬

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透约翰内斯堡10月23日 - 南非兰特和债券周三上扬，之前该国政府调降预算赤字预估，并寻求在中期预算案中阐述财政纪律。
南非财长Pravin Gordhan宣布调降预算赤字预估后，兰特兑美元 涨至9.7655，其议会讲话开始前报价为9.8180。
政府将截至2014年3月的财年预算赤字与GDP之比预估调降至4.2%，2月时预估为4.6%，因支出下降，且财政收支的计算方法调整也产生影响。
财政部还将2013年经济成长预期由2月的2.7%调降至2.1%。
“该消息一出来，市场立刻做出相当强劲的反应。我们认为市场可能从该预算报告中获得许多正面信息，”ETM分析师Rob Price表示。
1450GMT，兰特兑美元下滑至9.7850，较周二纽约收盘跌近0.4%。
政府公债上扬，2026年到期公债收益率 跌2个基点报7.715%，2015年到期公债收益率 跌6.5个基点至5.725%。(完)
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(编译 李爽 审校 王兴亚)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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