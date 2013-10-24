中国房地产：自贸区首笔工业地块2.3亿元成交，工业用地有望流转为商业用地

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
路透上海10月24日 - 上海证券报周四报导，中国(上海)自贸区区内首个工业地块周三转让成交。该项目评估价值7,381.64万元人民币，挂牌价1.2亿元，最终以2.3亿元成交。
报导并指出，自贸区管委会此前还在考虑打破功能区块概念，将占自贸区总体面积80%的工业用地部分流转为商业用地，这一设想迅速获得上海市国土局的支持。
该转让项目为中国航空器材集团公司旗下的上海浦东航空实业发展公司整体产权及1072.35万元债权；受让方是一家民营企业——上海金煜坤实业发展有限公司（下称“上海金煜坤”），双方在北京产权交易所达成交易。 上海金煜坤董事长路义东表示，高价拿下此地块，是看中了自贸区的发展潜力，将在此打造有色金属交易中心，希望未来3到5年整个交易量突破5,000亿元。
此外，上海土地流转的大文章将由自贸区来破题。记者获悉，上海已确定赋予自贸区管委会在土地管理方面更多的操作权。由于自贸区内土地供不应求，工业用地通过流转实现二次开发已时不我待。上海市国土局为此提出，自贸区年内就要在土地流转上拿出成果。 上海自贸区原土地规划是严格按功能区块来划分的，分为行政办公用地、商业金融业用地、研发生产用地等11个功能区块。但自贸区挂牌后，欲在区内开设业务的国内外企业蜂拥而来，“地荒”显现。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。