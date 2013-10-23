拉美汇市：拉美货币下跌，因担忧中国货币市场利率上升导致其收紧政策

路透里约热内卢10月23日 - 拉美货币周三走软，之前中国货币市场利率上升增加对中国决策层可能撤出货币刺激的担忧。中国是拉美大宗商品主要出口市场。

智利披索 受创尤重，跌幅超过1%，因中国是智利铜的主要买家。

铜价 下滑2%，之前中国人民银行一位政策顾问对路透表示，当局可能收紧金融体系资金环境，以缓和通胀风险。

墨西哥披索 跌0.8%，投资者谨慎等候本周稍晚的该国央行货币政策决定。

多数分析师预计墨西哥央行周五将降息25个基点至3.5%，为连续第二个月降息，而且开始有人预计会降息50个基点。

“尽管披索回落，但我们基本仍对其持乐观看法，”Brown Brothers Harriman的策略师在一份研究报告中写道，认为降息50个基点的预期可能令人失望，或短暂提振披索。

Brown Brothers Harriman还建议投资者买入墨西哥披索兑巴西雷亚尔。

巴西雷亚尔兑美元 跌0.6%报2.1841，因预期巴西央行价值89亿美元、下个月初到期的货币互换合约将不会全部展期，打压雷亚尔。(完)

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