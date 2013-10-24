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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 08:17 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月24日

* 头版头条:

--北京楼市调控加码，北京出台有关加快中低价位自住型改善型住房建设的七项措施，包括北京市今后将加快发展自住型商品住房，通过采取“限房价、竞地价”等方式供地。

* 其他:

--浙江省副省长朱从玖表示，温州设立民间银行试点方案已上报国务院，同时正在研究推行市政债、探索中小企业私募发行优先股和中小企业可转债等。

--华联矿业 拟参与淄博民营银行设立。华联矿业最新公告称，淄博市人民政府已正式向山东省金融办推荐公司或公司子公司为淄博市拟设立民营银行的发起股东之一，拟持股10%。

--上海自贸区首个工业地块项目成交，上海金煜坤实业发展公司以2.3亿元人民币获得上海浦东航空实业发展公司整体产权，项目溢价率91.67%。

--中国人民银行数据显示，9月末个人购房贷款余额9.47万亿元，同比增长21.2%，增速比上季末高0.1个百分点；1-9月增加1.37万亿元，同比多增6,931亿元。

--泸州老窖 董事长谢明表示，白酒行业的调整仍会持续一段时间，至少1-2年内不会完全恢复。（完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳/林琦; 审校 杨淑祯)

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