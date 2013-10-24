《中国报摘》--中国证券报10月24日

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 头版头条:
--北京楼市调控加码，北京出台有关加快中低价位自住型改善型住房建设的七项措施，包括北京市今后将加快发展自住型商品住房，通过采取“限房价、竞地价”等方式供地。
* 其他:
--浙江省副省长朱从玖表示，温州设立民间银行试点方案已上报国务院，同时正在研究推行市政债、探索中小企业私募发行优先股和中小企业可转债等。
--华联矿业 拟参与淄博民营银行设立。华联矿业最新公告称，淄博市人民政府已正式向山东省金融办推荐公司或公司子公司为淄博市拟设立民营银行的发起股东之一，拟持股10%。
--上海自贸区首个工业地块项目成交，上海金煜坤实业发展公司以2.3亿元人民币获得上海浦东航空实业发展公司整体产权，项目溢价率91.67%。
--中国人民银行数据显示，9月末个人购房贷款余额9.47万亿元，同比增长21.2%，增速比上季末高0.1个百分点；1-9月增加1.37万亿元，同比多增6,931亿元。
--泸州老窖 董事长谢明表示，白酒行业的调整仍会持续一段时间，至少1-2年内不会完全恢复。（完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳/林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。