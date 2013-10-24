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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 08:53 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月24日

**上海证券报**

--郑商所和大商所分别拟推白糖期权和豆粕期权，白糖期权和豆粕期权等商品期权的仿真交易已于近期开展；股指期权已敲定于11月8日开展全市场参与的仿真交易；个股期权券商也正在密集培训和内部测试阶段，拟于年底前开展仿真测试。

--随着股指期权面向全市场测试的临近，各大交易所的期权类产品正展开密集的筹备工作。流动性提供方案测试目前已加入期权仿真测试环节中，一些期货公司正在研究做市商平台。

--华润医药集团近日在北京投资兴建产业园，预计总投资148亿元人民币，将于2017年完工。

**证券时报**

--四个月内券商的股票质押融资业务已占市场近半壁江山，而在此之前，上市公司股权质押业务基本是银行与信托的天下。

**第一财经日报** 　　--消息人士透露，交易商协会已将超短融发行主体范围扩大至主体评级达到AAA而且中债资信评估公司再评级不低于AA＋的所有企业。

--万科 旗下子公司上海万科房产在浙江产权交易所挂牌出让浙江万科南都房地产公司40%股权，要求买家需以股东借款方式一次性投入30.26亿元，以分担此前万科方面对浙江万科南都及其子公司的投入。

**21世纪经济报 道**

--知情人士透露，国家发改委正考虑在未来几周或数月审批离岸人民币发债额度予符合资质的地方国企，或会参考2011年批准给五家直属央企的额度（250亿元）。

--广药集团将投资50亿元开拓医疗健康市场，拟用3-5年时间建立起全国性的医疗健康投资管理集团。（完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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