《中国报摘》--其他报纸重要消息10月24日

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
**上海证券报**
--郑商所和大商所分别拟推白糖期权和豆粕期权，白糖期权和豆粕期权等商品期权的仿真交易已于近期开展；股指期权已敲定于11月8日开展全市场参与的仿真交易；个股期权券商也正在密集培训和内部测试阶段，拟于年底前开展仿真测试。
--随着股指期权面向全市场测试的临近，各大交易所的期权类产品正展开密集的筹备工作。流动性提供方案测试目前已加入期权仿真测试环节中，一些期货公司正在研究做市商平台。
--华润医药集团近日在北京投资兴建产业园，预计总投资148亿元人民币，将于2017年完工。
**证券时报**
--四个月内券商的股票质押融资业务已占市场近半壁江山，而在此之前，上市公司股权质押业务基本是银行与信托的天下。
**第一财经日报** --消息人士透露，交易商协会已将超短融发行主体范围扩大至主体评级达到AAA而且中债资信评估公司再评级不低于AA＋的所有企业。
--万科 旗下子公司上海万科房产在浙江产权交易所挂牌出让浙江万科南都房地产公司40%股权，要求买家需以股东借款方式一次性投入30.26亿元，以分担此前万科方面对浙江万科南都及其子公司的投入。
**21世纪经济报 道**
--知情人士透露，国家发改委正考虑在未来几周或数月审批离岸人民币发债额度予符合资质的地方国企，或会参考2011年批准给五家直属央企的额度（250亿元）。
--广药集团将投资50亿元开拓医疗健康市场，拟用3-5年时间建立起全国性的医疗健康投资管理集团。（完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。