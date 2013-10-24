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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 08:04 BJT

表格：上周外资买超日本股票，日本投资者买超外国债券

路透东京10月24日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在截至10月19日止的当周为买超日本股票。

该周外资买超2,978亿日圆日本股票，此前一周为买超1,447亿日圆。

日本投资者买超外国债券，上周共计买超14,127亿日圆，此前一周为买超3,869亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:

外资在日本投资（负值代表卖超）:

股市 债市 货币市场

10月13日-10月19日 +297.8 -6.7 +1,751.2

10月6日 -10月12日 +144.7r -183.9r -644.2

日本在海外投资（负值代表净卖出，意味着资金流入日本）:

股市 债市 货币市场

10月13日-10月19日 -46.9 +1,412.7 +40.0

10月6日 -10月12日 +116.9r +386.9r -36.1

注：r为修正值。

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)(完) (编译 石冠兰 审校 戴素萍)

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