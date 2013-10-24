《香港报摘》--经济日报10月24日

更新版 1-中国房地产：雄安新区周边霸州、文安、任丘等地收紧楼市调控，启动限购
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
* 头版头条：
--港股受累内地银行拆息抽升，由高位跌逾530点，以近全日低位收市，投资界初步认为港股并非大转势，暂只属急升过后的获利回吐。
* 其他：
--消息人士称，重庆银行获得加拿大国民银行认购1,000万美元的股份，而重庆银行的国际配售已足额认购，先锋医药的国际配售则录得两倍超额认购。
--信和置业 主席黄志祥表示，无论港府楼市“辣招”是否存在，都不会影响公司营运；公司自7月以来的物业销售额超过40亿港元。
--腾讯 总裁刘炽平透露公司已在海外市场投资20亿美元；而阿里巴巴集团 宣布设立美国投资团队，关注电子商贸及新科技。
--康师傅 称，与百事 在华战略联盟的进展顺利，公司已增加了超过35条生产线以生产百事饮料品牌。（完）
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路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
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路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。