《香港报摘》--经济日报10月24日

* 头版头条：

--港股受累内地银行拆息抽升，由高位跌逾530点，以近全日低位收市，投资界初步认为港股并非大转势，暂只属急升过后的获利回吐。

* 其他：

--消息人士称，重庆银行获得加拿大国民银行认购1,000万美元的股份，而重庆银行的国际配售已足额认购，先锋医药的国际配售则录得两倍超额认购。

--信和置业 主席黄志祥表示，无论港府楼市“辣招”是否存在，都不会影响公司营运；公司自7月以来的物业销售额超过40亿港元。

--腾讯 总裁刘炽平透露公司已在海外市场投资20亿美元；而阿里巴巴集团 宣布设立美国投资团队，关注电子商贸及新科技。

--康师傅 称，与百事 在华战略联盟的进展顺利，公司已增加了超过35条生产线以生产百事饮料品牌。（完）

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