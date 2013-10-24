《中国重要政经日程》--10月24日

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
(新增会议)
============================今日重要政经日程=======================
10/24 （四）
上午10时，国新办就2013年前三季度工业通信业发展情况举行发布会
============================近期重要政经日程=======================
10/25 （五）
上午10时，全国人大就消费者权益保护法修正案草案审议情况举行发布会
上午10时，人力资源和社会保障部2013年第三季度新闻发布会
10/26 (六）
2013浦江创新论坛在上海召开，由中国科技部与上海市政府共同主办。
10/27（日）
第十届中国国际金融论坛于10月27日至28日在上海召开，由上海市银行同业公会等主办。
10/31（四）
第九届北京金博会于10月31日至11月3日在北京举办，由北京市金融局等主办。
11/5 （二）
2013 ChinaVenture中国投资年会在北京举行，由投中集团主办。
11/14 (四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
2013中国上市公司领袖高峰论坛在成都举行。
11/29 (六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 谢衡)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。