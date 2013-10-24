《全球主要国家债券发行预告》--10月24日-10月31日

标题新闻：英国3月新车销量升至纪录高位562,337辆，因消费者为避开4月增税提前买车--SMMT
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
路透10月24日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特 别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/24 日本 三个月期贴现国库券标 售 10/28 1350 法国 标售国库券(BTF) 10/28 美国 标售两年期公债 10/28 意大利 零息/BTPEI债券标售 10/29 日本 两年期公债 10/29 美国 五年期公债 10/29 意大利 国库券 10/30 德国 40亿欧元 标售10年期债券 10/30 意大利 标售中长期公债 10/30 美国 七年期债券 10/30 日本 标售三个月期贴现国库 券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *湖北交通 10 可续期 4/12簿记建档 -- AAA 4/13-4/17 海通证券 投资集团 (每5年为一个计息周期，若不续期，第6年利率上调100bp；第11年上调200bp) 银河证券 ========================================================================================= 淄博市博山区 8 7 3/28簿记建档 5.63% AA
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。