版本:
中国
债券 | 2013年 10月 24日 星期四 08:14 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月24日-10月31日

路透10月24日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特
别说明外均为GMT时间。   
                
 日期     时间      国家    规模       发行细节
 10/24              日本               三个月期贴现国库券标
                                       售
 10/28    1350      法国               标售国库券(BTF)
 10/28              美国               标售两年期公债
 10/28              意大利             零息/BTPEI债券标售
 10/29              日本               两年期公债
 10/29              美国               五年期公债
                                       
 10/29              意大利             国库券
 10/30              德国    40亿欧元   标售10年期债券
 10/30              意大利             标售中长期公债
 10/30              美国               七年期债券
 10/30              日本               标售三个月期贴现国库
                                       券
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
       
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校 石冠兰)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐