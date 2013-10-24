《美债周四展望》10年券收益率降至三个月低点，预计联储明年3月才缩减购债

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)
* 10年期公债收益率降至7月来最低，跌穿2.50%
* 预计美联储明年3月才缩减购债-调查
* 美国周四将发售70亿美元30年期TIPS
路透纽约10月23日 - 美国公债收益率周三降至三个月低点，因在周二美国公布令人失望的就业数据后，投资人进一步押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)要到明年才缩减购债。
周二美国公债大涨，且周三没有重大数据公布，隔夜市场买盘扶助收益率进一步下滑。在一周前结束长达16天的部分关门后，美国政府正补上被推迟公布的经济数据。
市场焦点现主要集中在下周的美联储货币政策会议上，预计届时美联储将宣布维持每月850亿美元购债计划不变。
“美联储在缩减购债上被束缚住了手脚，市场预估被推迟到了3月。疲弱的就业数据支持了这点，”法国兴业银行美国公债交易员Sean Murphy表示。
周二路透进行的调查显示，15家美国一级市场交易商中有九家预计美联储要到明年3月才开始缩减购债，其中许多家都指华盛顿的财政僵局对美联储缩减刺激措施的时机影响“重大”。
未来几个月的数据可能会受到政府关门后果的影响，真正反映经济实际状况的程度受限。
“目前经济成长有放缓威胁，我们不得不看看政府关门对经济的损害有多大，”BlackRock固定收益首席投资策略师Jeffrey Rosenberg表示。
一些分析师预计，政府在17年来首次部分关门可能令第四季国内生产总值(GDP)成长年率减少约0.4个百分点。
路透数据显示，两年期和10年期公债收益率差收窄至2.18个百分点，为7月22日来最窄。
指标10年期公债 成交量平平，价格升7/32，收益率报2.485%，为7月23日来最低。10年期公债收益率从美联储上月意外决定维持每月购债规模前的3%高位回撤。
美联储主席贝南克5月暗示美联储可能在今年年底缩减购债后引发的收益率升幅已回吐近半。
通膨保值债券(TIPS)收益率也回落。美国政府周四将续发70亿美元2月发售的30年期TIPS。交易商预计续发的30年期TIPS得标利率将为1.331%。
周三，美联储买入31.5亿美元2021-2023年到期的公债。
在美联储的其他操作中，周三美联储在其定息逆回购协议测试计划中从银行和货币市场基金中借入的金额为逾三周最多。
周三，银行和货币市场基金以0.02%的隔夜逆回购利率向美联储贷出157.4亿美元，这是9月30日达到581.6亿美元以来最多。
逆回购利率相比其他短期市场利率而言是有竞争性的。比如一些10月和11月美国国库券的利率仅为0.01%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。