《美债周四展望》10年券收益率降至三个月低点，预计联储明年3月才缩减购债

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)

* 10年期公债收益率降至7月来最低，跌穿2.50%

* 预计美联储明年3月才缩减购债-调查

* 美国周四将发售70亿美元30年期TIPS

路透纽约10月23日 - 美国公债收益率周三降至三个月低点，因在周二美国公布令人失望的就业数据后，投资人进一步押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)要到明年才缩减购债。

周二美国公债大涨，且周三没有重大数据公布，隔夜市场买盘扶助收益率进一步下滑。在一周前结束长达16天的部分关门后，美国政府正补上被推迟公布的经济数据。

市场焦点现主要集中在下周的美联储货币政策会议上，预计届时美联储将宣布维持每月850亿美元购债计划不变。

“美联储在缩减购债上被束缚住了手脚，市场预估被推迟到了3月。疲弱的就业数据支持了这点，”法国兴业银行美国公债交易员Sean Murphy表示。

周二路透进行的调查显示，15家美国一级市场交易商中有九家预计美联储要到明年3月才开始缩减购债，其中许多家都指华盛顿的财政僵局对美联储缩减刺激措施的时机影响“重大”。

未来几个月的数据可能会受到政府关门后果的影响，真正反映经济实际状况的程度受限。

“目前经济成长有放缓威胁，我们不得不看看政府关门对经济的损害有多大，”BlackRock固定收益首席投资策略师Jeffrey Rosenberg表示。

一些分析师预计，政府在17年来首次部分关门可能令第四季国内生产总值(GDP)成长年率减少约0.4个百分点。

路透数据显示，两年期和10年期公债收益率差收窄至2.18个百分点，为7月22日来最窄。

指标10年期公债 成交量平平，价格升7/32，收益率报2.485%，为7月23日来最低。10年期公债收益率从美联储上月意外决定维持每月购债规模前的3%高位回撤。

美联储主席贝南克5月暗示美联储可能在今年年底缩减购债后引发的收益率升幅已回吐近半。

通膨保值债券(TIPS)收益率也回落。美国政府周四将续发70亿美元2月发售的30年期TIPS。交易商预计续发的30年期TIPS得标利率将为1.331%。

周三，美联储买入31.5亿美元2021-2023年到期的公债。

在美联储的其他操作中，周三美联储在其定息逆回购协议测试计划中从银行和货币市场基金中借入的金额为逾三周最多。

周三，银行和货币市场基金以0.02%的隔夜逆回购利率向美联储贷出157.4亿美元，这是9月30日达到581.6亿美元以来最多。

逆回购利率相比其他短期市场利率而言是有竞争性的。比如一些10月和11月美国国库券的利率仅为0.01%。(完)

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