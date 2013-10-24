《新兴市场重要经济事件预告》--10月24日-10月31日

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
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10月24日(四)
以色列特拉维夫--耶路撒冷邮报2013年度外交会议。以色列财长Yair Lapid和司法部长Tzipi Livni将讲话。
首尔--韩国央行总裁金仲秀将会见国内及在韩国经营业务的国外银行的负责人(2230)。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策委员会会议。
金边--亚洲开发银行将在柬埔寨启动亚洲经济一体化监测。
伦敦--拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics将在拉脱维亚投资者活动上发表讲话。
布拉格--捷克央行管委会将召开例会，会议议程不包含讨论货币政策事宜。
10月25日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
10月27日(日)
上海--第10届中国国际金融论坛(至10月28日)。加拿大副财长Michael Horgan、亚洲开发银行副总裁Lakshmi Venkatachalam、经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Yves Leterme和墨西哥央行副总裁Manuel Sanchez将出席。
10月28日(一)
约翰尼斯堡--第八届非洲经济大会将召开，主题为“非洲地区一体化”(至10月30日)。非洲开发银行总裁Donald Kaberuka将参会。
加纳阿克拉--加纳政府与国际货币基金组织(IMF)共同举办主题为“西非金融一体化中的机遇与挑战”的地区会议。加纳央行总裁Kofi Wampah和财长Seth Terkper将参会。
10月29日(二)
东京--国际货币基金组织(IMF)举行“安倍经济学”座谈会。IMF亚太部主任Anoop Singh和副主任Jerry Schiff将发言。
孟买--印度央行公布中期货币政策评估(0530)。
布达佩斯--匈牙利央行将召开议息会议。
10月30日(三)
首尔--国际货币基金组织(IMF)前总裁施特劳斯-卡恩访问韩国，出席一场经济论坛。
纽约--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在纽约一场会议上发表演说。
曼谷--泰国央行公布10月政策会议记录(0200)。
里加--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问拉脱维亚(至10月31日)。
10月31日(四)
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 石冠兰 审校 王兴亚)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。