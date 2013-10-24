《香港报摘》--信报10月24日

* 头版头条：

--市场忧虑今日公布的汇丰中国PMI继续转弱，同时内地银行同业拆息抽升，港股大市急跌，并录得逾一个月以来最大单日成交金额。

* 其他：

--金银业贸易场正与湖南省永兴县磋商合作，以增加白银电子交易平台流通量及部署在深圳前海建立金银仓库作准备。

--安德利果汁 主席兼执行董事王安的配偶张绍霞将购入安德利果汁约16.08%的股份，使二人的持股比例升至45.55%并触发全面收购，但无意将公司私有化，另一名股东统一 承诺不会出售持股。

--联想集团 以及三星 、东芝 等其他六家国际公司被美国国际贸易委员会进行“337调查”主要涉及电脑、蓝光影碟播放机、游戏机等有光学动设备的产品是否侵犯美国公司的专利权。

--市场消息指出，恒大地产 拟发行五年期高息票据集资约10亿美元，息率约9%。（完）

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