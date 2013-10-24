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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 08:24 BJT

全球金市：现货金持平且仍接近四周高位，上日追随油价走势下跌

周二全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量较周一增加0.76%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量降低0.23%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰;审校 隋芬)

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