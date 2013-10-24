全球金市：现货金持平且仍接近四周高位，上日追随油价走势下跌

中国房地产：万科一季度重回国内房企销售榜首，碧桂园和恒大次之--CRIC

路透上海4月5日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)近日发布统计数据称，一季度万科以1,496.3亿元人民币销售额重回国内房企销售榜的榜首，碧桂园和中国恒大分居第二和第三位。