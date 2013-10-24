全球金市：现货金持平且仍接近四周高位，上日追随油价走势下跌

香港个股：中国燃气加快雄安新区等京津冀地区业务布局，盘初涨近10%
路透香港4月5日 - 中国城市燃气供应商--中国燃气公布加快包括雄安新区在内的京津冀地区业务布局，周三盘初股价涨近10%，创近20个月高位。
周二全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量较周一增加0.76%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量降低0.23%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰;审校 隋芬)
路透香港4月5日 - 中国城市燃气供应商--中国燃气公布加快包括雄安新区在内的京津冀地区业务布局，周三盘初股价涨近10%，创近20个月高位。
路透上海4月5日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)近日发布统计数据称，一季度万科以1,496.3亿元人民币销售额重回国内房企销售榜的榜首，碧桂园和中国恒大分居第二和第三位。
韩国军方表示，朝鲜(北韩)周三从其东海岸新浦地区发射一枚不明飞行物，该物体最后落入朝鲜半岛外海。朝鲜此次发射正值中美两国领袖本周即将举行峰会。