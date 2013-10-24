《香港重要政经日程》--10月24日-11月1日

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
==================今日重要政经消息==================
10月24日（周四）
-- 公布9月份进出口数字。
-- 中国联通 公布第三季业绩。
-- 长城汽车 公布第三季业绩。
-- 紫金矿业 公布第三季业绩。
--10:00 中国建设银行 在中国举行特别股东大会。
*--16:30 TCL多媒体 第三季业绩记者电话会议。
*--16:30 Mega Expo上市记者会。
--17:15 中海油 第三季营运数据记者会。
==================近期重要政经消息==================
10月25日（周五）
-- 新锐医药 首日挂牌。
-- 中国人寿 公布第三季业绩。
-- 中国平安 公布第三季业绩。
-- 中煤能源 公布第三季业绩。
-- 中海油田服务 公布第三季业绩。
-- 中国神华 公布第三季业绩。
-- 中国南车 公布第三季业绩。
-- 永利澳门 公布第三季业绩。
-- 上海医药 公布第三季业绩。
10月27日（周日）
-- 中国建设银行 公布第三季业绩。
-- 兖州煤业 公布第三季业绩。
10月28日（周一）
-- 卡宾 首日挂牌。
-- 中国汇融 首日挂牌。
-- 中电控股 公布第三季业绩。
-- 中国电信 公布第三季业绩。
-- 安徽海螺 公布第三季业绩。
-- 重庆农商行 公布第三季业绩。
-- 中远太平洋 公布第三季业绩。
10月29日（周二）
-- 中国石油 公布第三季业绩。
-- 中国石化 公布第三季业绩。
-- 中信银行 公布第三季业绩。
-- 招商银行 公布第三季业绩。
-- 海通证券 公布第三季业绩。
-- 国航 公布第三季业绩。
-- 鞍钢 公布第三季业绩。
-- 马钢 公布第三季业绩。
-- 比亚迪 公布第三季业绩。
-- 东方航空 公布第三季业绩。
-- 中海集运 公布第三季业绩。
-- 中海发展 公布第三季业绩。
-- 大唐发电 公布第三季业绩。
-- 江西铜业 公布第三季业绩。
-- 中国中冶 公布第三季业绩。
-- 国药控股 公布第三季业绩。
--09:00 交通银行 在中国举行特别股东大会。
--10:00 中信证券 在中国举行特别股东大会。
--10:00 国航 在中国举行特别股东大会。
10月30日（周三）
-- 中国农业银行 公布第三季业绩。
-- 中国银行 公布第三季业绩。
-- 中银香港 公布第三季业绩。
-- 中国工商银行 公布第三季业绩。
-- 交通银行 公布第三季业绩。
-- 民生银行 公布第三季业绩。
-- 中国铝业 公布第三季业绩。
-- 中国远洋 公布第三季业绩。
-- 中交建 公布第三季业绩。
-- 中材股份 公布第三季业绩。
-- 中国太保 公布第三季业绩。
-- 中国中铁 公布第三季业绩。
-- 中国铁建 公布第三季业绩。
-- 南方航空 公布第三季业绩。
-- 中信证券 公布第三季业绩。
-- 广汽集团 公布第三季业绩。
-- 新华人寿 公布第三季业绩。
-- 复星医药 公布第三季业绩。
-- 青岛啤酒 公布第三季业绩。
-- 中联重科 公布第三季业绩。
10月31日（周四）
-- 毅德国际 首日挂牌。
-- 公布9月零售销售数字。
-- 公布9月份外汇基金总资产。
-- 公布9月份货币统计数字。
-- 龙源电力 公布第三季业绩。
*11月1日（周五）
-- 中国赛特集团 首日挂牌。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 雷美珍)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。