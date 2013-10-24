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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 08:21 BJT

《香港重要政经日程》--10月24日-11月1日

==================今日重要政经消息==================

10月24日（周四）

-- 公布9月份进出口数字。

-- 中国联通 公布第三季业绩。

-- 长城汽车 公布第三季业绩。

-- 紫金矿业 公布第三季业绩。

--10:00 中国建设银行 在中国举行特别股东大会。

*--16:30 TCL多媒体 第三季业绩记者电话会议。

*--16:30 Mega Expo上市记者会。

--17:15 中海油 第三季营运数据记者会。

==================近期重要政经消息==================

10月25日（周五）

-- 新锐医药 首日挂牌。

-- 中国人寿 公布第三季业绩。

-- 中国平安 公布第三季业绩。

-- 中煤能源 公布第三季业绩。

-- 中海油田服务 公布第三季业绩。

-- 中国神华 公布第三季业绩。

-- 中国南车 公布第三季业绩。

-- 永利澳门 公布第三季业绩。

-- 上海医药 公布第三季业绩。

10月27日（周日）

-- 中国建设银行 公布第三季业绩。

-- 兖州煤业 公布第三季业绩。

10月28日（周一）

-- 卡宾 首日挂牌。

-- 中国汇融 首日挂牌。

-- 中电控股 公布第三季业绩。

-- 中国电信 公布第三季业绩。

-- 安徽海螺 公布第三季业绩。

-- 重庆农商行 公布第三季业绩。

-- 中远太平洋 公布第三季业绩。

10月29日（周二）

-- 中国石油 公布第三季业绩。

-- 中国石化 公布第三季业绩。

-- 中信银行 公布第三季业绩。

-- 招商银行 公布第三季业绩。

-- 海通证券 公布第三季业绩。

-- 国航 公布第三季业绩。

-- 鞍钢 公布第三季业绩。

-- 马钢 公布第三季业绩。

-- 比亚迪 公布第三季业绩。

-- 东方航空 公布第三季业绩。

-- 中海集运 公布第三季业绩。

-- 中海发展 公布第三季业绩。

-- 大唐发电 公布第三季业绩。

-- 江西铜业 公布第三季业绩。

-- 中国中冶 公布第三季业绩。

-- 国药控股 公布第三季业绩。

--09:00 交通银行 在中国举行特别股东大会。

--10:00 中信证券 在中国举行特别股东大会。

--10:00 国航 在中国举行特别股东大会。

10月30日（周三）

-- 中国农业银行 公布第三季业绩。

-- 中国银行 公布第三季业绩。

-- 中银香港 公布第三季业绩。

-- 中国工商银行 公布第三季业绩。

-- 交通银行 公布第三季业绩。

-- 民生银行 公布第三季业绩。

-- 中国铝业 公布第三季业绩。

-- 中国远洋 公布第三季业绩。

-- 中交建 公布第三季业绩。

-- 中材股份 公布第三季业绩。

-- 中国太保 公布第三季业绩。

-- 中国中铁 公布第三季业绩。

-- 中国铁建 公布第三季业绩。

-- 南方航空 公布第三季业绩。

-- 中信证券 公布第三季业绩。

-- 广汽集团 公布第三季业绩。

-- 新华人寿 公布第三季业绩。

-- 复星医药 公布第三季业绩。

-- 青岛啤酒 公布第三季业绩。

-- 中联重科 公布第三季业绩。

10月31日（周四）

-- 毅德国际 首日挂牌。

-- 公布9月零售销售数字。

-- 公布9月份外汇基金总资产。

-- 公布9月份货币统计数字。

-- 龙源电力 公布第三季业绩。

*11月1日（周五）

-- 中国赛特集团 首日挂牌。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 雷美珍)

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