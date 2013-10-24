中国金融：温州市政债方案已在研究，并争取大额存单试点--浙江副省长

路透北京10月24日 - 中国温州金融改革试点获批已一年半有余，对于下一步的金改思路，浙江省副省长朱从玖表示，已在研究温州发行市政债的方案，一旦时机成熟，考虑进行试点。

上海证券报周四报导并引述他的话称，在利率市场化方面，会积极向央行争取大额存单试点资格。同时将探索中小企业以私募方式发行优先股和可转换债。

今年3月，朱从玖在温州召开座谈会时曾表示，年前已有两家浙江省内的证券公司研究发行温州市政债的事宜。市政债可以作为资本金，撬动保险资金、国开行资金等更大规模的资金。温州民营经济发达，资金流量充足，有发行市政债的条件。

他同时指出，区域性的法人金融机构（城商行、农商行和村镇银行等）可以探索利用私募工具筹集股本或创新负债业务，“城商行近年来无法从股市融资，都在排队IPO。其实，可以探索这些机构去私募市场融资。作为试验，前段时间小贷公司已经发行了定向债。”

朱从玖直言，民营银行、证券公司和专业性的保险公司，温州都是希望设立的，希望得到上级的支持。他也表示，改革固然需要顶层设计，但也需要“底层设计”，给民间资本以创新的空间。

去年3月，中国国务院决定设立温州市金融综合改革试验区。随后在去年11月，浙江省出台了相关改革的实施细则，根据该细则，温州将开展个人境外直接投资试点，探索以人民币开展个人境外直接投资等。

此外，还包括支持民营资本进入证券、投资咨询等领域，争取在温州设立证券公司，支持更多的证券、基金、期货公司到温州设立分支机构；鼓励地方金融机构以控股、参股的方式探索综合经营等。

**正视不良贷款**

此外针对不良贷款问题，报导引述浙江省银监局局长韩沂表示，“去年底，温州的贷款与GDP之比为1.92，适当地降低这一比重，是有必要的。目前，浙江省的不良贷款总额为1,133亿，数额上看为全国第一，但不良贷款率处在全国中等偏下的水平。”

韩沂认为，1,133亿不良贷款，总量不小，不容小视。但另一方面，今年前九个月，浙江省银行业的利润就接近1,000亿，目前还有1,700亿的拨备，不必谈“不良”色变。再者，不良贷款也不是全部不能收回，保守地讲，能收回四成，最多的损失可以控制在700亿以下。

朱从玖就此表示，出现不良资产本身并不可怕，关键是要具备应对不良资产的能力。因为提前考虑到可能出现的不良贷款，所以银行计提了拨备。