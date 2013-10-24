日本个股：Panasonic拟将晶片制造业务人力减半--日经新闻

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
路透10月24日 - 日经新闻报导称，Panasonic 计划大幅缩减晶片制造业务，将该业务1.4万的人力减半，且可能出售一些工厂。
报导称，在韩国同业的激烈竞争下，日本企业利润率萎缩，正在分拆其晶片制造业务。
此举突显出Panasonic社长津贺一宏决心剔除疲弱的业务，因其专攻较高利润的产品，以结束公司多年来的亏损局面。
日经指出，Panasonic在日本富山县和新泻县，以及中国、印尼、马来西亚和新加坡均设有晶片制造厂。
报导称，受到裁员影响的主要是外国的工厂。
报导指出，截至明年3月止的年度裁员支出料达500亿日圆(5.14亿美元)。其并称，该公司预期透过提高获利来缓和这样的冲击。
报导表示，Panasonic晶片制造业务在2012年度营运亏损1,840亿日圆。
日经称，该公司正在磋商将部分工厂售予以色列晶片制造商TowerJazz 。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。