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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月24日

路透香港10月24日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。（1美元=7.753港元      ）
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周三收低54.33点，或0.35%，报15,413.33点。因卡特彼勒       和波音      
 的业绩折射出本季企业业绩和财测喜忧参半的现状，这使部分投资者感到不安。               
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       199.390   -3.58      23807            15.459       0.38
 中国铝业                       9.820   -0.71      70070             3.045      -1.12
 中国移动                      51.630   -1.92     268722            80.057      -0.12
 中国人寿                      38.390   -3.08      70425            19.843      -1.03
 中石油                       115.640   -2.38      37053             8.966       0.29
 中石化                        78.370   -2.85      40996             6.076      -0.39
 汇丰控股                      55.080   -0.79     268943            85.407       0.95
 中电信                        52.480   -3.81      28863             4.069      -0.03
 中国联通                      15.460   -5.50     119168            11.986      -0.28
 兖州煤业                      10.150   -1.55      71400             7.869      -0.89
 华能国际                      42.520   -3.39      18308             8.241      -1.06
 南方航空                      18.920   -3.42       9157             2.934      -0.55
 东方航空                      17.320   -3.99      13408             1.343     -50.81
 中芯国际                       3.690   -7.52      97367             0.572       0.38（完）

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