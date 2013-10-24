《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月24日

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
路透香港10月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。（1美元=7.753港元 ） 美股道琼工业指数 周三收低54.33点，或0.35%，报15,413.33点。因卡特彼勒 和波音 的业绩折射出本季企业业绩和财测喜忧参半的现状，这使部分投资者感到不安。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 199.390 -3.58 23807 15.459 0.38 中国铝业 9.820 -0.71 70070 3.045 -1.12 中国移动 51.630 -1.92 268722 80.057 -0.12 中国人寿 38.390 -3.08 70425 19.843 -1.03 中石油 115.640 -2.38 37053 8.966 0.29 中石化 78.370 -2.85 40996 6.076 -0.39 汇丰控股 55.080 -0.79 268943 85.407 0.95 中电信 52.480 -3.81 28863 4.069 -0.03 中国联通 15.460 -5.50 119168 11.986 -0.28 兖州煤业 10.150 -1.55 71400 7.869 -0.89 华能国际 42.520 -3.39 18308 8.241 -1.06 南方航空 18.920 -3.42 9157 2.934 -0.55 东方航空 17.320 -3.99 13408 1.343 -50.81 中芯国际 3.690 -7.52 97367 0.572 0.38（完）
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。