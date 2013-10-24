《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月24日

*工商时报：

--苹果 昨日一口气推出iPad Air与iPad mini Retina等4项新品，摩根士丹利、港商野村证券等外资法人认为，以新款iPad规格与价格观察，iPad Air应该会卖赢iPad mini Retina，预估9.7寸iPad零组件第四季出货可望较第三季成长40%，包括鸿海 、鸿准 、F-铠胜 等供应链族群均可受惠。

--外资连日买超台股，央行也紧盯热钱流向，并查获某家外资涉嫌炒汇，外界好奇面对热钱流入，财政部是否可能祭出〞热钱税〞防堵？财长张盛和昨日在立院表示，央行已有行政措施可防堵热钱，对热钱税〞一直都没考虑〞。

--全球中小尺寸面板龙头日本JDI公司（Japan Display Inc.）昨日宣布，将新设JDI台湾子公司，并延揽前群创 中小尺寸事业部门副总许庭祯担任执行长(CEO)，JDI将借重其长才放眼中国大陆市场，并拓展该公司极为重视的LTPS(低温多晶矽)技术。

--中国前证监会主席、现任山东省长郭树清，订下周一率领山东团抵台进行五天的参访活动。郭树清此行将以经贸、文化，以及民间交流为三大重心，并在台推展山东省的〞蓝色经济区〞概念，争取鲁台两地在海洋事业领域的合作。

-兆丰金 、第一金 拟并购缅甸银行。相关人士指出，公股金控里最具海外并购实力的兆丰和第一两大金控，近来已同步将东南亚并购焦点锁定缅甸，并对此展开相关评估，对缅甸政府给予的并购及合资两大选项，两大金控均以直接并购为优先考量。

*经济日报：

--内湖科学园区开发逐渐饱和，腹地往南侧工业区扩张，吸引品牌建商积极抢进，长虹昨日再度加码在此购地，累计今年以来有十多件交易案，金额逾150亿台币，未来大内科可望串连南港、汐止，成为台北市产业成长引擎。

--为避免寿险业藉调整资产分类美化财报，金管会主委曾铭宗昨日宣示，寿险业资产评价不能变来变去，否则外界将搞不清楚是什么基础来做评价，未来除非有重大理由，不能任意变更。

--行政院长江宜桦昨日亲盯自由经济示范区推动进度，据了解，跨部会讨论自经区特别条例有成，五大争议全部突破；为正面迎战上海自贸区，政院策略是，先堆高第一阶段自经区成果，再力促第二阶段特别条例尽速完成立法。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。