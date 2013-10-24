《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月24日

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
*工商时报：
--苹果 昨日一口气推出iPad Air与iPad mini Retina等4项新品，摩根士丹利、港商野村证券等外资法人认为，以新款iPad规格与价格观察，iPad Air应该会卖赢iPad mini Retina，预估9.7寸iPad零组件第四季出货可望较第三季成长40%，包括鸿海 、鸿准 、F-铠胜 等供应链族群均可受惠。
--外资连日买超台股，央行也紧盯热钱流向，并查获某家外资涉嫌炒汇，外界好奇面对热钱流入，财政部是否可能祭出〞热钱税〞防堵？财长张盛和昨日在立院表示，央行已有行政措施可防堵热钱，对热钱税〞一直都没考虑〞。
--全球中小尺寸面板龙头日本JDI公司（Japan Display Inc.）昨日宣布，将新设JDI台湾子公司，并延揽前群创 中小尺寸事业部门副总许庭祯担任执行长(CEO)，JDI将借重其长才放眼中国大陆市场，并拓展该公司极为重视的LTPS(低温多晶矽)技术。
--中国前证监会主席、现任山东省长郭树清，订下周一率领山东团抵台进行五天的参访活动。郭树清此行将以经贸、文化，以及民间交流为三大重心，并在台推展山东省的〞蓝色经济区〞概念，争取鲁台两地在海洋事业领域的合作。
-兆丰金 、第一金 拟并购缅甸银行。相关人士指出，公股金控里最具海外并购实力的兆丰和第一两大金控，近来已同步将东南亚并购焦点锁定缅甸，并对此展开相关评估，对缅甸政府给予的并购及合资两大选项，两大金控均以直接并购为优先考量。
*经济日报：
--内湖科学园区开发逐渐饱和，腹地往南侧工业区扩张，吸引品牌建商积极抢进，长虹昨日再度加码在此购地，累计今年以来有十多件交易案，金额逾150亿台币，未来大内科可望串连南港、汐止，成为台北市产业成长引擎。
--为避免寿险业藉调整资产分类美化财报，金管会主委曾铭宗昨日宣示，寿险业资产评价不能变来变去，否则外界将搞不清楚是什么基础来做评价，未来除非有重大理由，不能任意变更。
--行政院长江宜桦昨日亲盯自由经济示范区推动进度，据了解，跨部会讨论自经区特别条例有成，五大争议全部突破；为正面迎战上海自贸区，政院策略是，先堆高第一阶段自经区成果，再力促第二阶段特别条例尽速完成立法。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。