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货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 09:00 BJT

香港个股：创兴银行与廖创兴企业停牌，待刊发有关收购合并公告

路透香港10月24日 - 香港中小型银行--创兴银行 及其母公司廖创兴企业 股份周四暂停买卖，以待根据香港公司收购及合并守则刊发一份公布。

据知内情人士向路透表示，中国广州市政府旗下的企业--越秀集团正接近签署收购香港上市公司创兴银行的协议。按周三收市价，创兴银行的市值为162.7亿港元。

创兴银行为家族经营事业，日本三菱UFJ金融集团 持有9.7%股权；创兴银行曾于8月表示，已经收到一份收购要约，但并未透露收购者资讯。路透先前报导曾指出，越秀集团即为上述收购方。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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