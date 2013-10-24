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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 08:51 BJT

企业并购：中国农业银行考虑收购香港永亨银行--消息人士

路透周三报导，中国广州市政府旗下的企业--越秀集团正接近签署收购香港上市公司创兴银行 的协议。

**香港市场有吸引力**

中国农业银行淡化收购的前景。“迄今为止，中国农业银行没有海外收购计划，”一名发言人对路透表示。尽管英国1997年结束对香港的统治，但该银行仍将香港视为海外市场。

而直接了解相关情况的人士表示，农业银行曾讨论过可能的收购。这些人士拒绝署名，因相关讨论属于秘密。

德意志银行周三在报告中表示，香港的银行贷款市场规模达7,860亿美元，亚洲排名第六，是中国大陆企业的主要融资来源。

“由于有强劲的存款流动性流入，而且有健康的美元融资基础，所以香港有更多的放贷机会，因其是大陆企业的一个融资渠道，”该报告表示。(完)

(编译 徐文焰/张涛；审校 侯向明/李爽)

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