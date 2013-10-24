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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 08:49 BJT

香港个股：港机工程拟收购美国飞机技术服务公司，涉资逾30亿港元

路透香港10月24日 - 太古 旗下飞机维修公司--香港飞机工程有限公司 周四公布，拟收购美国飞机工程技术服务公司TIMCO Aviation Services，代价为3.888亿美元（约30.25亿港元）。

港机工程表示，收购TIMCO将有助扩大后的港机工程集团为飞机提供其主要可用年期中所需的产品及服务，包括机舱装配、于运作期间进行维修、为飞机设计、认证及生产机舱产品、改装飞机及提供部件服务。

公司并称，将以其现有现金储备及利用债务融资为收购事项提供资金，预期于明年第一季完成交易。卖方为投资管理公司Owl Creek Asset Management。

TIMCO雇用逾2,700名员工，于美国北卡罗来纳州格林斯伯勒市的总部及美国其他三个地点均设有机身维修设施，其机身维修业务包括大检维修及结构改装等各类检查服务，所处理的机种包括波音737、757、767及777型飞机、空中巴士A300/310及A320型飞机及地区性喷射机。

该公司并于美国16个机场提供外勤维修，于密歇根州奥斯科达市设有发动机维修中心，为普惠JT8D型发动机进行修理、大修及提供在翼支援。

于截至今年6月底止12个月，TIMCO录得收益为3.62亿美元，EBITDA经营溢利为2,600万美元。

港机工程周三收报102.6港元，过去一个月累计跌逾1%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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