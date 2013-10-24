香港个股：港机工程拟收购美国飞机技术服务公司，涉资逾30亿港元

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
路透香港10月24日 - 太古 旗下飞机维修公司--香港飞机工程有限公司 周四公布，拟收购美国飞机工程技术服务公司TIMCO Aviation Services，代价为3.888亿美元（约30.25亿港元）。
港机工程表示，收购TIMCO将有助扩大后的港机工程集团为飞机提供其主要可用年期中所需的产品及服务，包括机舱装配、于运作期间进行维修、为飞机设计、认证及生产机舱产品、改装飞机及提供部件服务。
公司并称，将以其现有现金储备及利用债务融资为收购事项提供资金，预期于明年第一季完成交易。卖方为投资管理公司Owl Creek Asset Management。
TIMCO雇用逾2,700名员工，于美国北卡罗来纳州格林斯伯勒市的总部及美国其他三个地点均设有机身维修设施，其机身维修业务包括大检维修及结构改装等各类检查服务，所处理的机种包括波音737、757、767及777型飞机、空中巴士A300/310及A320型飞机及地区性喷射机。
该公司并于美国16个机场提供外勤维修，于密歇根州奥斯科达市设有发动机维修中心，为普惠JT8D型发动机进行修理、大修及提供在翼支援。
于截至今年6月底止12个月，TIMCO录得收益为3.62亿美元，EBITDA经营溢利为2,600万美元。
港机工程周三收报102.6港元，过去一个月累计跌逾1%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。