中国个股：泸州老窖董事长预计白酒行业调整仍会持续1-2年

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
路透北京10月24日 - 中国白酒行业产量最大企业泸州老窖股份有限公司 董事长谢明表示，中国白酒行业的调整仍会持续，至少1-2年内不会完全恢复。
中国证券报周四报导，谢明指出，行业恢复涉及到整体的经济环境、市场供需、消费理念、消费者信心等多重因素，调整过程将会被延缓，行业复苏也不会一蹴而就。
不过他亦认为，白酒行业未来趋势是向上的，因国内居民对白酒的偏爱程度没有改变；其次是因为白酒代表国人情感消费和物质消费的双重属性没有改变。同时，伴随行业的调整，各方对于白酒行业及企业的盈利预期将会逐步得到修正，以往期望值过高的局面将会有所改变。
对于未来泸州老窖的发展速度，谢明表示，公司过去增速比较高，在行业调整过程中，未来的增速很难超越过去，但相信完整的产品结构、合理的发展战略、优秀的管理团队也会令泸州老窖在未来五年保持一个相对好的发展速度，无论是收入还是利润仍将保持增长。
受累于中央对公款消费的打击，自去年底起白酒消费开始降温，中国大型白酒生产商近10年的迅速增长在今年画上句号，汤森路透SmartEstimates数据显示，分析师预计今年中国白酒企业贵州茅台 和五粮液 的利润增长料为近年来最为缓慢。
公司周四发布三季报，前三季公司实现营收81.56亿元人民币，同比增长1.84%，净利27亿元，同比下降8.59%。
泸州老窖A股周三收盘20.90元人民币，近3个月跌10.5%。
欲进一步了解公司三季报，可点击here（完） (发稿 张晓翀/林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。