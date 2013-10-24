国际油市：美国原油期货脱离四个月低位，库存增加带来压力

更新版 1-中国房地产：雄安新区周边霸州、文安、任丘等地收紧楼市调控，启动限购
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，美国上周原油库存增加520万桶，为今年第五大周增幅，库欣原油库存连续两周增加。过去四周，美国原油库存总计增加2,200万桶，为2012年4月来最大四周增幅，且为2009年2月来第二大增幅。
布兰特原油 下跌0.08美元至每桶107.72美元。布兰特原油较美国原油的升水CL-LCO1=R周三最高达13.40美元，为4月初以来最阔水准。
亚洲投资者上午关注焦点是汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值。
Rosneft 调降一油田的产出预估，该油田对其亚洲出口战略而言至关重要。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
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路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。