国际油市：美国原油期货脱离四个月低位，库存增加带来压力

美国能源资料协会(EIA)数据显示，美国上周原油库存增加520万桶，为今年第五大周增幅，库欣原油库存连续两周增加。过去四周，美国原油库存总计增加2,200万桶，为2012年4月来最大四周增幅，且为2009年2月来第二大增幅。

布兰特原油 下跌0.08美元至每桶107.72美元。布兰特原油较美国原油的升水CL-LCO1=R周三最高达13.40美元，为4月初以来最阔水准。

亚洲投资者上午关注焦点是汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值。

Rosneft 调降一油田的产出预估，该油田对其亚洲出口战略而言至关重要。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻