《香港报摘》--其他报纸重要消息10月24日

*明报：

--多晶硅龙头企业保利协鑫 旗下江苏中能副总经理吕锦标表示，此前与尚德控股 旗下无锡尚德接触过，政府亦希望保利协鑫接手破产的无锡尚德，但保利协鑫没有计划进军中游产业。

--华为 副总裁邱恒表示，暂时未知中国4G最终发牌内容，除了TD中国制式外，会否包含FD国际制式，但他估计相关信息有望在11月底公布。

*星岛日报：

--据内地报导，河南也将启动自贸区申请工作，主打省会郑州航空港经济。

--今日起招股的先锋医药公司主席李新洲表示，现时毛利率约为30%，未来仍可明显提升，亦会将业务推广至东南亚市场。

*苹果日报：

--越秀集团向廖氏家族收购创兴银行 计划即将拍板，市场人士估计，收购价介乎市帐率2-2.2倍，全面收购价最高163.8亿港元。

--利丰 行政总裁乐裕民接受美国电视访问时表示，近期美国政府停摆一事，犹如为原本已缓慢的零售增长再添阻力，形容过去数星期，美国零售表现相当疲弱。

*东方日报：

--中国外运 公布，首三季纯利为7.11亿元人民币，按年升9.09%。至9月底止，集团拥有现金额为69.01亿元，而流动负债达140亿元。

--新泽控股 获大股东告知，有买家洽购该公司权益，该股今日复牌。

*文汇报：

--金融业招聘网络eFinancialCareers就有关年终花红情况发布研究报告，发现香港的金融业专才普遍对薪酬及待遇抱乐观态度，有近53%的受访者预计年终花红将增加，许多人更在过去12个月已获加薪。

--光大国际 与四川省宜宾市政府签署《全面战略合作框架协议》，双方拟在节能环保领域上长期合作。倘框架协议内项目得到全部落实，总投资约20亿元人民币。

*大公报：

--环能国际 称，其非全资附属公司特拉维斯特能源公司（TWE）已根据规定，向中国石油气天然气集团就硫磺沟煤层气产品分成合同内土地的争议，发出选定的仲裁程序通知。（完）

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