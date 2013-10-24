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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 09:06 BJT

日本金融：国内银行3-8月减持日债24%，以降低风险--央行报告

路透东京10月23日 - 日本央行周三表示，央行推行的大规模货币宽松政策，促使国内银行在3-8月之间将所持政府公债部位减少24%，以降低其资产负债表的风险。

日本央行报告显示，截至8月底，主要国内银行持有96兆(万亿)日圆(9,780亿美元)的日债。

8月地方银行所持的日债部位为32兆日圆，大约和3月相当。地方银行向来把日债视为安全投资而积极买进。

“自从日本央行推出量化宽松政策以来，主要银行为顾及未来利率上升的风险而减持日债，”日本央行在报告中表示。(完) (编译 戴素萍 审校 石冠兰)

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