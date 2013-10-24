《全球重要经济事件一览表》--10月24日-10月31日

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
(除特别说明外，均为GMT时间)
10月24日(四)
伦敦--英国央行货币政策委员会委员威尔和前新西兰央行董事局主席Arthur Grimes参与外汇制度的专题讨论(1730)。
伦敦--英国央行总裁卡尼在金融时报发表演讲并举行记者会。
墨尔本--澳洲央行副总裁洛威在CFA Melbourne Institute年度投资会议上讲话(0300)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决议。
奥斯陆--挪威央行政策制定执委会召开议息会议。
法兰克福--德国央行理事会成员Carl-Ludwig Thiele参加一记者会。
10月25日(五)
米兰--欧洲央行执委亚斯穆森在博科尼大学接受颁奖。
西班牙格拉纳达--欧洲央行管理委员会委员暨西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)在一次会议上发表演说，主题为“摆脱西班牙经济危机”。
10月26日(六)
柏林--德国央行副总裁劳滕施莱格就欧洲债务危机及其对年轻人的冲击发表讲话(0900)。
10月27日(日)
上海--第10届中国国际金融论坛(CIFF)举行(至10月28日)。加拿大副财长Michael Horgan、亚洲开发银行副行长Lakshmi Venkatachalam和经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Yves Leterme将参加。
马德里--欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问西班牙(至10月28日)。
10月28日(一)
暂无重要经济事件。
10月29日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
10月30日(三)
华盛顿--美联储FOMC宣布利率决定。
伦敦--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举办Golden Series演讲，主题为“葡萄牙：金融稳定进展”。葡萄牙央行总裁科斯塔主讲。
布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就“零售银行业：释放欧洲实体经济全部潜能的关键”发表讲话(0805)。
德国斯图加特--欧洲央行执委亚斯穆森在有关欧元区未来的一个活动上讲话(1900)。
罗马--意大利央行总裁维斯科和经济财政部部长萨柯曼尼参加在一个会议。
里加--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问拉脱维亚(至10月31日)
10月31日(四)
雅典--规划与经济研究中心(KEPE)举办关于希腊经济面临的挑战和前景的会议，希腊副财长Christos Staikouras将发表讲话。
惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。