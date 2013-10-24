路透基点：12家银行签署欣兴电子的70亿台币五年期贷款案--RLPC

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
路透香港10月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，有12家银行今日签署了欣兴电子股份有限公司 的70亿台币(2.38亿美元)五年期贷款案，这家台湾上市公司最初的贷款目标为60亿台币。
牵头行兼簿记行中国信托商业银行(CTBC Bank)承贷8亿台币，台湾土地银行、兆丰国际商业银行和台湾合作金库分别承贷8亿台币，并获牵头行头衔。
其余八家银行均是主办行。彰化商业银行和第一商业银行各贷5.5亿台币，台湾农业金库、中华开发工业银行、玉山商业银行、远东国际商业银行、华南银行和日盛国际商业银行各承贷4.5亿台币。
一如之前报导，该笔无担保贷款最高综合收益为68.75个基点，有15个基点的前端费，利率为二级商票利率加码65个基点，最低税前利率为1.5%。
该笔贷款有三年的宽限期，分五次每半年等额偿还，平均期限为四年。
所筹贷款将用于再融资和营运资本。
根据公司网站，欣兴电子生产用于手机和笔记本电脑的高密度连结板(HDI)、用于汽车的印刷电路板(PCB)、用于消费电子产品的覆晶载板(FCBGA)和晶片级载板(CSP)。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
* 人民币连续第五日收贬 * 中美元首会晤前自营机构较为谨慎 * 实需客盘仍略偏购汇，但市场压力不大 * 短期汇价料难现趋势性走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第 五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎 ，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势 。 他们并指出，随着内外部环境趋于稳定，人民币贬值压力大幅缓解，双向区间波动的判 断渐成共识；市场将关注美国总统特朗普的医改、税改、基建等举措落地状况，借此判断美 元会否重新转向强势。 “市场情绪不像以前那样了，逐渐转为双向波动，...如果对美指没有强的预期的话， 人民币也没太有机会，习特会前自营多少会有些忌惮的。”一中资行交易员表示。 全球汇市方面，美元周三承压，之前朝鲜在中美两国首脑会晤即将举行之际发射一枚弹 道导弹。美元兑日圆也丢掉了稍早录得的升幅。 “人们希望静观特朗普能否在基
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。