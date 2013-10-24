欧洲金融：葡萄牙计划换债，但或因成本高昂而难以长久解围

* 葡萄牙计划进行换债，以缓解再融资负担

* 市场价格暗示换债成本可能很高

路透伦敦10月23日 - 葡萄牙致力循爱尔兰模式退出纾困方案，在今年稍晚进行换债，但可能高昂的成本令投资人怀疑该国是否能自立脱困。

将短期债券换为长期债券将减轻葡萄牙的即期融资负担，并被视为是明年以预防性信贷额度(PCL)取代欧盟/国际货币基金组织(IMF)所提供780亿欧元(1,070亿美元)纾困金援的重要步骤。

预防性信贷额度将较易被已经对撙节感到疲乏的国人所接受，因为预防性信贷额度的条件，料没有或许还需要的第二套纾困方案那么严苛。但葡萄牙需证明其能靠自己的力量融资，以获得使用此种信贷额度的权利。这类工具仅提供紧急资金。

爱尔兰在2012年1月及7月进行的换债，帮助该国将借款成本压至比西班牙和意大利更低水平，并让其可望循序完成纾困条件，回归市场。

但对于信评在垃圾等级、于2011年接受纾困的葡萄牙来说，问题要复杂得多。

依照目前市场价格来看，根本没什么诱因吸引外国投资者参与任何债券交换。

政府曾表示计划进行债券交换，但未透露包括哪些债券。不过将2014年和2015年到期债券转换为2018年到期券种，投资人将可获120-220个基点的额外收益，作为让资金冒风险时间加长的交换。葡萄牙到2018年时需偿付的债务金额会减少。

投资等级的西班牙或意大利债券若进行相同的转换，也提供类似的回馈收益。

葡萄牙当地的银行和退休基金可能接受换债，因为若是政府出现财源问题，也可能给它们制造麻烦，但外国投资人或许就没那么强烈的换债意愿。而外资持仓在葡萄牙整体可交易债券中占比约53%。

为吸引他们参与，葡萄牙将需付出更高成本。

然而葡萄牙得付出的愈多，对其长期债务可持续性的疑虑就愈大。该国公共债务达2,150亿欧元，是经济产出的1.3倍，略高于IMF认为能承受得住的水平。

Natixis资产管理公司固定收益策略师Axel Botte表示，如果收益回馈引发该公司的“兴趣”，或许会参与换债；且即便其他外资不参与，换债计划仍可望吸引足够的需求。

但他表示，只要葡萄牙整体债务不缩减至可持续水平，Natixis对葡国债券仓位就可能继续低配。(完) (编译 张若琪 审校 石冠兰)