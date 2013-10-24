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货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 09:36 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存大增，四周增幅为18个月最大

路透纽约10月23日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存增加520万桶，为今年第五大增幅，库欣的原油库存连续第二周上升。

过去四周，整体库存增加2,200万桶，增幅为2012年4月以来四周最大，且为2009年2月以来第二高。

10月18日止当周，美国指标原油期货交割地库欣的原油库存增加35.8万桶，至3,334万桶。

这样的增幅完全逆转了6月末至10月初该地库存下降的趋势。

上周原油库存增加520万桶至3.8亿桶，路透调查分析师预估为增加290万桶。

EIA周一发布的10月11日止当周库存数据显示，当周原油库存增加400万桶。

“数据似乎表明，原油供应过剩。如果把这两个数据合到一起，几乎可以证明最近几天油价的惊人跌势是合理的，”Price Futures Group分析师Phil Flynn在谈到周一和周三的数据时表示。

墨西哥湾地区库存增加580万桶，为今年4月末以来最大增幅。该地区库存过去五年同期均值为1,630万桶。

上周汽油库存下降180万桶至2.155亿桶，分析师预期为下降30万桶；馏分油库存增加150万桶至1.258亿桶，预期为减少180万桶。

炼厂产能利用率下滑0.3个百分点至85.9%。

数据公布后，美国原油期货 立即扩大跌幅。(完)

(编译 李爽 审校 王兴亚)

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