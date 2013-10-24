EIA库存周报：美国上周原油库存大增，四周增幅为18个月最大

中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
路透纽约10月23日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存增加520万桶，为今年第五大增幅，库欣的原油库存连续第二周上升。
过去四周，整体库存增加2,200万桶，增幅为2012年4月以来四周最大，且为2009年2月以来第二高。
10月18日止当周，美国指标原油期货交割地库欣的原油库存增加35.8万桶，至3,334万桶。
这样的增幅完全逆转了6月末至10月初该地库存下降的趋势。
上周原油库存增加520万桶至3.8亿桶，路透调查分析师预估为增加290万桶。
EIA周一发布的10月11日止当周库存数据显示，当周原油库存增加400万桶。
“数据似乎表明，原油供应过剩。如果把这两个数据合到一起，几乎可以证明最近几天油价的惊人跌势是合理的，”Price Futures Group分析师Phil Flynn在谈到周一和周三的数据时表示。
墨西哥湾地区库存增加580万桶，为今年4月末以来最大增幅。该地区库存过去五年同期均值为1,630万桶。
上周汽油库存下降180万桶至2.155亿桶，分析师预期为下降30万桶；馏分油库存增加150万桶至1.258亿桶，预期为减少180万桶。
炼厂产能利用率下滑0.3个百分点至85.9%。
数据公布后，美国原油期货 立即扩大跌幅。(完)
(编译 李爽 审校 王兴亚)
路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。
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