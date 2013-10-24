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货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 09:23 BJT

芝加哥期市：小麦期货走坚，接近四个月高点

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 703.75 2.00 +0.29% +0.57% 676.88 68

CBOT玉米 442.00 -0.75 -0.17% -0.45% 447.00 49

CBOT大豆 1312.50 2.50 +0.19% +0.71% 1306.79 65

CBOT稻米 $15.42 -$0.04 -0.26% +1.05% $15.29 60

美国原油 $97.31 $0.45 +0.46% -0.50% $102.73 26

汇率

欧元/美元 $1.379 $0.001 +0.05% +0.77%

美元/澳元 0.963 -0.007 -0.74% -0.15% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛/李爽 审校 石冠兰)

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