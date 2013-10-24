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货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 09:36 BJT

日本债市：10年期公债收益率跌穿0.6%，为5月来首次

路透东京10月24日 - 日本指标10年期公债收益率周四跌穿0.6%，为5月9日以来首次，追随美国公债收益率隔夜跌势。

10年期日债收益率跌0.5个基点至0.595%，10年期公债期货升10个跳动点至145.01，为5月初以来最高。

日本公债收益率最近呈跌势，因包括养老基金和寿险商等日本投资者本月买盘予以提振。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽 审校 张涛)

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