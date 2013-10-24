版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 09:20 BJT

香港个股：顺风光电停牌，待公布一项非常重大收购建议

路透香港10月24日 - 太阳能电池片生产商---顺风光电国际有限公司 周四股份暂停买卖，以待公布一项非常重大收购建议。

停牌前，该股周三收报5.33港元，过去一个月累计涨近54%。

公告没有提及收购建议内容，不过顺风光电已于本月初提交文件竞投正在清算重整中的无锡尚德，并获得无锡市政府确认为收购无锡尚德部分股权的优先竞购方。

无锡尚德是美国上市的中国大型光伏电池生产商尚德控股 旗下公司，3月中旬时无锡市中级法院接受了债权银行对无锡尚德电力进行破产重组的申请，其后获确认其欠银行、供应商、担保人的债权约是107亿元人民币。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐