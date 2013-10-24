港报财经评论：环球市场玩法已变--信报10月24日

环球市场玩法已变/ 习广思

美国迟来的就业数据低于预期，原以为影响力不再，但市场憧憬放水，股市藉此炒作而上扬。美国9月失业率7.2%，是2008年11月以来新低，但正如过去几个月的数据，失业率回落不代表什么，新增职位数目低于预期。高盛经济师Jan Hatzius指出，连续几个月的非农就业数目平均只有14.3万个，是2012年以来最弱的增长步伐，而其他增长指标亦在回落，失望之余，更担心成为趋势。不过，市场早已预期10月难以退市，这份就业数据不会有太大影响力，11月8日公布的10月份数据，若就业改善情况持续放缓，2013年不退市的期望势将再升温。股市为何下跌？有时候升得太多，自然会有调整回吐，美股如是，港股也如是。恒指承接美股气氛，开市再试23,500点阻力，但中国内地拆息上升，A股出现惊弓鸟散，创业板亦急散水，内银股失守，尾市欧股开市回软，大市沽压加重，最终收报22,999点。恒指突破不成，掉头回落，反映港股难以摆脱上落市局面，全日波幅超过500点，大市成交额增至719亿港元，均是近期少见的现象。

中移动 插完再插，成为拖低恒指的重要棋子。大市全面回吐，并以强势股回吐为主，有一种短线散水感觉。强势股早段上升，午后明显见获利回吐，家电股、风电、科网股及乳业股均出现此现象，其中以金风 、腾讯 回吐至为明显。港股回吐，但见汽车股逆市上升，华晨 、长城 续破顶；部分医药股破顶后见回吐，投资者可待回稳再吸纳，其中石药 、四环 均破顶见回落，复药 超买见回吐。值得留意的是，新股热潮未退，刘央再度现身投资推介会，提示是买科网及医药股。一如早前所说，香港新股气氛未退，企业持续发债，人民币汇价不断新高，公司抽水融资活动频仍，资金层面上来看，短期市况未见逆转。

有人说A股及港股之跌，是因为今日汇丰将公布10月份PMI初值，情况并不太乐观，及至昨日欧美时段，商品价格已率先下跌。汇丰9月份PMI初值是51.2，但终值修正为50.2，一再反映中国内地经济反弹出现放缓，以致今日公布的数据，恐怕亦难有惊喜。不过，中国内地宏观格局早有基调，李克强总理上限下限只求维稳，不求高增长，市场最关心的，依然是下月召开的三中全会，将带来怎样的改革讯号。现时投资市场的新规则，是不再玩risk on/risk off模式，转而炒作个股，不仅跨资产之间的相关性下降，股市内的个股相关性亦明显下跌，以致资产表现个别发展，而股市之中亦以选股为主。投资者必须习惯这个新规则或玩法，因为未来一年宏观形势很难有大转变，跨资产配置游戏以至个股炒作，持续考验投资者工夫。(B03)

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欧罗恐跌见1.34/ 苏子

前晚市场得悉表现差于市场预期的美国9月就业报告结果后，美元应声急挫，因为市场相信联储局已不大可能于今年内宣布收水。美元急挫自然令近日表现强势的欧罗兑美元得以顺利突破上半年的1.3711高位，成功创出今年新高。留意前晚欧罗兑美元升越上周五的1.3704高位后，已可以迅即到达1.3748高位，随后自此高位略为调整至1.3716低位后便再创即市新高，并未再次触及上半年的1.3711高位。由于昨天欧洲市早段欧罗兑美元自1.3793高位开始的调整，当到达1.3739低位附近已获得良好承接力，而此低位则与前晚汇价正式突破上半年的1.3711高位后的首个1.3748高位阻力相若，故目前投资者已可视1.371-1.375区域为汇价的短期调整重要支持区，若稳守之上，短期走势仍可看好。

欧罗兑美元如果稍后跌破1.375水平以下后，可以迅即跌至1.371支持区底部以下波动及收市，预料近日欧罗兑美元的强势将有甚高机会告一段落及向下作出更深的调整。留意欧罗兑美元若再进一步走高，或会令欧洲央行口头干预欧罗的强势；此外，有关中国大型银行面临违约及银行间资金收紧的担忧，令昨天亚洲股市出现由升转跌的逆转走势，市场避险情绪因此显着回升，结果昨天日圆及美元均见避险资金流入而获得支持；其中日圆的升势最为凌厉，故昨天美元兑日圆曾失守200天SMA关键支持，暂时最低曾见97.13水平。

美元的回稳令欧罗兑美元避免进一步突破1.38阻力关口。短线而言，若市场的避险情绪进一步升温，预料美元兑日圆将可顺利下破200天SMA支持及考验本月7日的96.53低位；至于欧罗兑美元较大机会回落至1.371-1.375短线支持区以下波动。欧罗兑美元稍后若跌破上述支持区后，可以有足够动力迅即下跌至前天的1.3658低位以下，相信汇价前晚的破位很大可能会是假突破的走势陷阱，随后预料将朝着1.34方向迈进。(B08)