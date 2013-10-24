《汇市简讯》美元/日圆和日圆交叉盘在东京定盘后走低

更新版 1-中国房地产：雄安新区周边霸州、文安、任丘等地收紧楼市调控，启动限购
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
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* 美元/日圆和日圆交叉盘再度追随日经指数，在东京定盘后走低
* 日经指数昨日大跌--有些是多头平仓，有些是建立新的空仓
* 美元/日圆昨日从98.20跌至97.15，目前略高于隔夜低点
* 日经指数可能保持疲弱，但大规模多头平仓料已结束(完)
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路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
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路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。