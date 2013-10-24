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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 09:23 BJT

《汇市简讯》美元/日圆和日圆交叉盘在东京定盘后走低

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* 美元/日圆和日圆交叉盘再度追随日经指数，在东京定盘后走低

* 日经指数昨日大跌--有些是多头平仓，有些是建立新的空仓

* 美元/日圆昨日从98.20跌至97.15，目前略高于隔夜低点

* 日经指数可能保持疲弱，但大规模多头平仓料已结束(完)

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