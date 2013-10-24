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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 09:34 BJT

中国个股：中石化明年可能继续大量出口柴油--消息

路透新加坡10月23日 - 产业消息人士表示，中国最大炼油商中石化 在第四季恢复大量柴油出口的情况可能持续至明年，因额外炼油产能导致供应大增，但需求成长仍低迷。

消息人士称，中石化在10-12月期间每月可能出口柴油约30万吨，略低于预期。此前该公司获批第四季出口额度为逾100万吨。

消息人士并称，鉴于中国的供需前景，柴油出口量可能到明年都维持相同的水准。(完) (编译 戴素萍 审校 石冠兰)

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