香港个股：欧盟料将对和记黄埔收购Telefonica爱尔兰部门进行调查--消息

路透布鲁塞尔10月23日 - 两位熟知内情人士周三说，和记黄埔 有意以10亿美元收购Telefonica爱尔兰分支可能得面临冗长的欧盟反垄断调查，除非和记黄埔愿提出让步来减轻竞争疑虑。

和记黄埔在6月时宣布将以7.80亿欧元(10.7亿美元)收购Telefonica的爱尔兰部门，以拓展和记黄埔在欧洲的业务。

此项并购将使和记黄埔子公司3 Ireland的市场份额成为现在的四倍至37.5%，仅次于沃达丰 。

欧盟执委会正在对本项交易进行初步审核。不愿具名的消息人士说，执委会官员在周二会议中对和记黄埔公司人士表达疑虑。

和记黄埔表示此类会议系属监管程序。“我们会等待委员会第一阶段审查完毕后的结论。”该公司发言人说。

和记黄埔提出让步的最后期限是11月6日。如果届时没有任何表态，可能导致长达五个月的深度调查行动。(完)