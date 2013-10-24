港报财经评论：冲涨变倒插，50天线受考验--经济日报10月24日

冲涨变倒插，50天线受考验/ 林瑞芬

港股又在临门一脚中空门，昨高见23,505后以22,999低收，跌1.36%；大市成交额增至719亿港元。昨日为传统节气霜降日，通常大市转折在重要节气，如昨日真是转折的话，跌势就不会一日止。理论上，恒指未能抽升破阻力，忧虑上升缺乏冲力。斩落去，23,500好仓被迫平仓，跌后洗牌望有更多正面能量。中资电讯股昨成跌市重灾区，中移动 续捱沽，收市报80.15港元，跌2.4%。连联通 及中国电信 都分别跌4.7%及3%。中移动被瑞银估未来五年盈利累跌40%，都算是暂时之大看淡的投资者，通常预测走极端时，估得最淡是股价接近最黑暗期低谷，估得最好是股价接近最高潮高位时，对中移动看法仍维持不宜过分悲观。

技术上，大户若是震仓，做戏做全套，迫仓似层层，质穿埋50天线22,700最好，插至周线保历加通道中轴位近22,000，不知够深吓人未呢？目前最怕是大户插一日又收工，在50天线上又不上不落。昨日升近23,500后大众见未能抽穿阻力而缩手套利，论实质催化利淡消息或因素就不明显，赖是中国内地银根突紧，其实是上缴财政的短暂因素，见图隔夜SHIBOR抽升得急之外，1个月的升势则温和，但看淡的投资者有心斩落去为杀好仓的话，就不理三七廿一。如认同杀后还是于日后冲涨上来，已持有较有实力之实务股就无谓腾上腾落，细价股则难讲。

细价股群情汹涌，逐只抽升，迫散户玩细价股音乐椅游戏，愿者惟有上钓！近月细价股表现可算是近一年来讲，最灿烂之时，抽样调查，众彩股份 由9月下旬起步由0.25港元炒到上去1.8港元；新确科技 今个月约由0.3港元起步抽上近1.4港元，如坐白金直升机。据活跃炒作细价股的同事讲，买十只都有八只赚钱，真是羡慕！这些股份基本上最重要看街货，供求定律。且看麦格理研究报告指，连近月濠赌股劲升到飞天，都话是主要在有限的股票自由流通量因素。据统计，濠赌股股票自由流通量合共930亿美元，或占总市值40%。若撇除每间公司十大非关连人士股东，股票自由流通量会跌至570亿港元或占总市值24%。若再撇除零售及机构股东，只计算香港上市濠赌股，股票自由流通量更得番280亿港元。全球资金面缩放，将是未来濠赌股走势关键指标，QE抽后还有望升，但若QE提前，濠赌股回吐浪也将急促。细价股炒卖始终有其阴险之势，且看皓文 自上周五连跌已失逾50%，不明不白赚是易，输起来可能也是很易！(B07)

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盈利倒退，中移动危/ 余少文

中国内地股市高开后插水，国企指数当然是难兄难弟，最惨是中国移动 粉丝，因为公司第三季业绩差劲，盈利倒退已无悬念，股价80港元随时失守，下试75港元。A股昨日中段急跌，全日倒跌收场，累及国企指数挑战10,800点失败，全日跌196点或1.8%，收报10,457点，成交额增加至一个月来最多的144亿港元，只有15%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌84点或1.9%，收报4,467点，成交额73亿港元，电讯股是指数下跌主要元凶。中移动日前公布首三季业绩，1至9月盈利915亿元人民币，同比下跌1.9%，跌幅似乎有限。但以季度盈利计算，第三季盈利只有284亿元人民币，是过去五年最差的第三季盈利，较去年同期跌9%。如果没有记错，这跌幅是盈利最大单季同比跌幅，可想而知其第三季业绩表现甚差，怪不得多间证券商下调盈利预测和目标价。

计算手头上的外资行报告，平均目标价由早前的91港元降至87港元，而撑中移动的券商已不多，在业绩不如人意后，瑞信、摩根大通、大华继显、美银美林、瑞银等都下调其目标价，难怪股价近日出现显着沽压。而彭博综合证券商预测数字后，预期中移动今年每股盈利只有6.3元人民币，按年跌2%，但明年会再降至6.1元人民币，跟过去憧憬其可维持低单位数增长有所出入。虽然中移动第三季盈利出现显着下跌，但第四季基本上是全年盈利最高的一季，即使跟今年第二季盈利352亿元人民币相同，全年盈利仍会有1,267亿元人民币，只跌2%；假若第四季盈利跟第三季一样是五年最低，则全年盈利会降至1,230亿元人民币左右，跌幅会扩大至5%，同时在每股盈利下跌情况下，每股派息会减少，息率一旦下跌，吸引力又会下降，会出现骨牌效应，中移动股价可能会更差。

在10月初曾指出，中移动可能获发固网牌照，市场昨日亦盛传本周内获发牌，只是中国很大机会同时调整中移动向其他电讯商同业收取的网间结算资费，即中移动支付中国联通 和中国电信 的结算资费维持现有水平即每分钟6分人民币，但中移动收取该两间电讯商的结算资费则降至3分人民币，形成一个不公平环境。瑞银假设联通和中电信给予中移动的结算资费只降至4分人民币，而不是市场预期的3分人民币，已令中移动未来数年盈利减少5%，若然再实施增值税，又会令其盈利减少6%。(B05)